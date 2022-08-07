Bakan Karaismailoğlu: Hava yolunu seçenlerin sayısı yüzde 68,6 arttı - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: Hava yolunu seçenlerin sayısı yüzde 68,6 arttı

07.08.2022 14:35
Bakan Karaismailoğlu: Hava yolunu seçenlerin sayısı yüzde 68,6 arttı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak- temmuz döneminde hava yolunu tercih edenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,6 artarak 96 milyon 647 bine ulaştığını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak- temmuz döneminde hava yolunu tercih edenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,6 artarak 96 milyon 647 bine ulaştığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, temmuz ayı havacılık verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Temmuz'da üst geçişler ile birlikte toplam 200 bin 302 uçak trafiğinin gerçekleştiğini kaydeden Karaismailoğlu, toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 arttığına dikkat çekti. Karaismailoğlu, "2019 yılı Temmuz ayı uçak trafiğinin yüzde 96'sına ulaşıldı. Covid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, bu yılın temmuz ayında, 2019 yılının aynı ayına kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı. Toplam yolcu trafiğinde de 2019 yolcu trafiğinin yüzde 95'i gerçekleşti" dedi.

'TOPLAM UÇAK TRAFİĞİ YÜZDE 44,2 ARTTI'

"İstanbul Havalimanı'na temmuz ayında iniş- kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 11 bin 82, dış hatlarda 30 bin 850 olmak üzere toplamda 41 bin 932'ye yükseldi" diyen Karaismailoğlu, Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın iç hatlarda 1 milyon 750 bin, dış hatlarda 5 milyon 9 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 759 bin yolcu ağırladığını vurguladı. Karaismailoğlu, "Ocak- temmuz döneminde iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 442 bin 152, dış hatlarda 369 bin 482 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 22 bin uçak trafiğine ulaşıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam uçak trafiği yüzde 44,2 artış gösterdi. 44 milyon 55 bin yolcu iç hatlarda, 52 milyon 386 bin yolcu da dış hatlarda seyahat etti. 7 ayda transit yolcular ile birlikte hizmet verilen toplam yolcu sayısı yüzde 68,6 artış gösterdi ve 96 milyon 647 bine çıktı. Yük trafiği de 2 milyon 198 bin tona ulaştı" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: Hava yolunu seçenlerin sayısı yüzde 68,6 arttı - Son Dakika

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