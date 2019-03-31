Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Oyunu Kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Oyunu Kullandı

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, oyunu Altunizade Hafize Özal Ortaokulunda oyunu kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Oyunu Kullandı, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, oyunu Altunizade Hafize Özal Ortaokulunda oyunu kullandı.

Turhan ve eşi Meral Turhan oyunu kullanmak için Altunizade Hafize Özal Ortaokuluna geldi.

"2011" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaşan Turhan ve eşi Meral Turhan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Eşinin ardından oy pusulası ile zarfını alıp imzasını atan Turhan, kabine geçerek oyunu kullandı. Turhan, "Hayırlı olsun" temennisiyle oyunu sandığa attı.

Bakan Turhan, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Her şeyden önce huzurlu bir şekilde seçim günümüzü tamamlamayı temenni ediyorum." dedi.

Turhan, "Tabii düne kadar seçime katılacak olan partiler, kişiler gerekli çalışmaları yaptılar. Bugün artık karar milletin. Sandıkta her şey tecelli edecek ve sandıktan çıkan karara herkes saygılı olacak. Ben ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum bu seçimlerin. ve milletin vereceği kararın en doğru karar olacağını inanıyorum" diye konuştu.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ve Fatma Güllüce ile İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ve eski milletvekili Metin Külünk de oyunu aynı okulda kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:58 Kaynak: AA

Mehmet Cahit Turhan, Güncel
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