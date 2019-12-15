Uludağ'da tatilciler kayak sezonunu açtı - Son Dakika
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Uludağ'da tatilciler kayak sezonunu açtı

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kayak sezonu başladı.

Uludağ'da tatilciler kayak sezonunu açtı, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kayak sezonu başladı.

Birinci Yerleşim Bölgesi'nde 12, İkinci Yerleşim Bölgesi'nde de 5 otelin, 6 binin üzerinde yatak kapasitesiyle hizmet verdiği Uludağ yeni sezona "merhaba" dedi.


Tatilciler, otel ve misafirhanelere ait 300 metre ila bin 980 metre uzunluklara sahip 20 pistin bulunduğu Uludağ'da kayak, snowboard, kızak ve kar motosikleti gibi aktivitelerle karın tadını çıkardı. Kimileri kayak takımı ve kızakla, kimileri de naylon poşetler üzerinde kayak yaptı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"nde kar kalınlığı 21 santimetre ölçüldü.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 6, en yüksek sıfır derece olduğu bölgede gelecek hafta sonuna kadar yapılan tahminlerde, kar yağışı beklenmiyor.

Türkiye, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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