Uludağ Yarıyıl Tatiline Yoğun İlgi

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ, yüzde 100 dolulukla hizmet veren otellerinde konaklayanlar ve günübirlik gelenlerle yarıyıl tatilinde yüzbinlerce kişiyi ağırladı. Uludağ'da son yağan kar yağışlarıyla kar kalınlığı 116 santimetreye ulaştı.

Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı zirvede, hem otel işletmecileri hem de bölge esnafı sezonun en yoğun günlerini yaşadı.

Bursa kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzaklıkta bulunan, aynı zamanda 9 kilometrelik dünyanın en uzun kesintisiz teleferik hattıyla da ulaşılabilen Uludağ, tatilcilere eşsiz imkanlar sundu.

Uzunlukları 300 ile 1980 metre arasında değişen 20 ayrı pistte kayak ve snowboard yapan turistler, kış sporlarının tadını çıkardı.

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) Uludağ Sorumlusu Burak Beceren, Uludağ'daki yaklaşık 8 bin yatak kapasiteli tesislerin tamamının sömestir boyunca dolduğunu belirterek, "Tatil süresince zirveyi günlük 35 bin ile 50 bin arasında kişinin ziyaret ettiğini düşünüyoruz. Günlük 50 bin kişi inanılmaz bir rakam." dedi.

Uludağ'ın sadece Bursa için değil, tüm Marmara Bölgesi için önemine işaret eden Beceren, "Uludağ, dünyada nadir görülen bir erişim avantajına sahip. 2,5 saatlik sürüş mesafesinde yaklaşık 25-30 milyonluk bir nüfusa hitap ediyor. İstanbul başta olmak üzere Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bolu gibi illerden yoğun ziyaretçi ağırlıyoruz. Sömestir tatilini yüzde 100 dolulukla geçirdik, şimdi üniversite tatil haftasıyla bu ivmeyi sürdürüyoruz." diye konuştu.

İlkokul ve lise öğrencilerinin ders başı yapmasıyla birlikte zirvede bayrağı üniversite öğrencilerinin devraldığını aktaran Beceren, "29 yıldır geleneksel olarak düzenlenen gençlik festivali 'Winterfest' ile yoğunluk 8 Şubat'a kadar sürecek. İlk ve orta okullar ile lise öğrencilerinin taili bitti sıra üniversite öğrencilerinde. Tesislerimiz yüzde 100'e yakın dolulukla devam ediyor" ifadesini kullandı.