Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach Japonya yolcusu

Pazar günü itibariyle Japonya'yı ziyaret edecek olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, "Oyunların iptali tartışılacak mı?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach, pazar günü itibariyle Japonya'yı ziyaret edeceğini açıkladı. 2020'de gerçekleştirilmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın Covid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenmesinin ardından ilk kez Japonya'ya gidecek olan Bach, 15-18 Kasım tarihleri arasında Tokyo'da olacağını söyledi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen IOC yönetim kurulu toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Bach, salgın tedbirleri kapsamında olimpiyatlarda neye ihtiyaç duyulabileceğini anlamak adına ziyaretin önemli olduğunu vurguladı. Bazı olimpik tesislerde incelemelerde bulunmayı umduğunu kaydeden Başkan Bach, Japonya'da oyunların iptalinin tartışılıp tartışılmayacağı sorusuna ise "Hayır" yanıtını verdi. Bach'ın Tokyo ziyareti kapsamında Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Detaylar netleşebilir

Geçtiğimiz mart ayında dönemin Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Tokyo Olimpiyatları'nın 2021 yılına ertelenmesi konusunda mutabakata varan Bach, etkinliğin 23 Temmuz'da başlayacağını açıklamıştı. Paralimpik oyunlarının yeni açılış tarihi ise 24 Ağustos olarak duyurulmuştu. Bach'ın ziyareti, hakkında hala birçok soru işareti bulunan olimpiyatlara dair detayların netleşebileceği beklentisi nedeniyle önemli olarak görülüyor. - TOKYO