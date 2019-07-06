Son Dakika Haberleri: Ümit Besen ve Pamela Tarihi Sinop Cezaevinde sahneye çıkacak
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Ümit Besen ve Pamela Tarihi Sinop Cezaevinde sahneye çıkacak

1 saat önce

Ünlü sanatçılar Ümit Besen ve Pamela, Tarihi Sinop Cezaevinde sahneye çıkacak.

Ümit Besen ve Pamela Tarihi Sinop Cezaevinde sahneye çıkacak, System.String[]
Ünlü sanatçılar Ümit Besen ve Pamela, Tarihi Sinop Cezaevinde sahneye çıkacak. Sinop'ta bir müzik ve organizasyon firması, Türkiye'nin en önemli turizm kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Sinop'un ve tarihi ve kültürel mirası olan Tarihi Cezaevinin tanıtımı için mega kentleri kıskandıracak bir konser furyasını başlatıyor. Tarihi cezaevinin mistik ortamında oluşturulacak konser platformunda birbirinden önemli sesleri Sinoplularla buluşturacak olan etkinliklerin ilki fantezi müziğin dev ismi, güçlü yorumcu Ümit Besen ve modern müzik dünyasının güçlü sesi Pamela ile başlıyor. Konser 12 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
Ümit Besen, Sinop, Güncel
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