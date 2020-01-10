Umman Denizi'nde Rus gemisi ile ABD savaş gemisi arasında tehlikeli yakınlaşma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Umman Denizi'nde Rus gemisi ile ABD savaş gemisi arasında tehlikeli yakınlaşma - Son Dakika

Umman Denizi'nde Rus gemisi ile ABD savaş gemisi arasında tehlikeli yakınlaşma

6 saat önce

ABD Donanması, Rus Donanmasına ait bir geminin, Umman Denizi'nde Amerikan savaş gemisine "saldırganca yaklaştığını" açıkladı.

Umman Denizi'nde Rus gemisi ile ABD savaş gemisi arasında tehlikeli yakınlaşma, System.String[]

ABD Donanması, Rus Donanmasına ait bir geminin, Umman Denizi'nde Amerikan savaş gemisine "saldırganca yaklaştığını" açıkladı.

ABD Donanması 5. Filo Sözcüsü Yarbay Josh Frey, dün Arleigh Burke sınıfı destroyer USS Farragut'a, Umman Denizi'nin kuzeyinde rutin operasyonları sırasında Rus gemisi tarafından "saldırganca yaklaşıldığını", USS Farragut'un olası çarpışmayı önlemek için 5 kez uyarı sirenini öttürmek zorunda kaldığını söyledi.

Başta yönünü değiştirmeyi reddeden Rus gemisinin sonunda Amerikan savaş gemisinden uzaklaştığını belirten Frey, Rus gemisinin yönünü değiştirmekte gecikmesinin "çarpışma riskini artırdığını" kaydetti.

ABD Donanmasının Orta Doğu'da ve Hint Okyanusu'nun bazı kesimlerindeki faaliyetlerini denetlemekle sorumlu 5. Filo, Twitter hesabında 9 Ocak'ta meydana gelen olayın videosunu yayınladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Umman Denizi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:20 Kaynak: AA
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Umman Denizi'nde Rus gemisi ile ABD savaş gemisi arasında tehlikeli yakınlaşma
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