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Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar
13 dakika önce
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:21 Kaynak: DHA
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirildi.
Ligde oynadığı son 3 maçtan da mağlup ayrılan Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."
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