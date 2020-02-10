Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar - Son Dakika
Son Dakika Spor Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar - Son Dakika Spor

Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar

13 dakika önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirildi.

Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirildi.

Ligde oynadığı son 3 maçtan da mağlup ayrılan Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."


- İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu, Sait Karafırtınalar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:21 Kaynak: DHA
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