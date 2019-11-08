Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman: "Birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum"
Son Dakika Spor Ünal Karaman: 'Birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum'

Ünal Karaman: "Birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum"

7 saat önce

Genç oyuncuların hataları olmasının normal olduğunu kaydeden Karaman, "İyi bir rakibe karşı oynadık.

Ünal Karaman:

Genç oyuncuların hataları olmasının normal olduğunu kaydeden Karaman, "İyi bir rakibe karşı oynadık. Kendi adımıza, görev verdiğimiz oyunculardan görmek istediğimiz performansa yakınını gördük. Bireysel hatalar yaptılar, onlara kızmayacağız, sarılıp sarmalayacağız ve eksiklerini gidermesi için çalıştırmaya devam edeceğiz. Uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet etmeleri için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.


"SAKAT OYUNCULARIMIZ VAR"


Sakatlar olduğunu vurgulayan antrenör, "Dar bir kadroyla mücadele ediyoruz. Elbette ki her müsabakada futbolun doğrularını yapmaya çalışıyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp, en iyi sonucu almaya gayret göstereceğiz. 7 sakat oyuncumuz var, kaç tanesinin döneceğini şu anda kestirmek çok güç. Onların katılımı da olursa, hem Türkiye Ligi'nde, hem Avrupa Kupası'nda, hem de Türkiye Kupası başlayacak yakın zamanda, tamamında en iyi sonucu almaya çalışacağız" dedi.


"BİRÇOK ŞEYİ SÖYLEMEKTE ZORLANIYORUM"


Transfer yapıp yapmayacakları sorulan Karaman, zorluklar yaşadıklarını belirtirken, "Profesyonel alemin içinde, biz de dahil olmak üzere, oyuncularımız da dahil olmak üzere, her türlü insiyatif alınabilir. Biz alternatifleri belirleyecek, kulüpte arkadaşlar da çalışmalar yapıyor, kulübü profesyonel olarak yöneten arkadaşlar da gelir gider dengesi yapıyorlar. Profesyonel ailenin içinde çok zorluk çektik. Birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum, sadece yaşıyorum. Hedeflerden kopmadan devam edersek, ikinci yarıya daha hazır bir takım olarak başlayacağız" diye konuştu.


Takıma katkı sağlayacak oyuncular gerektiğini de söyleyen Ünal Karaman, "Genele baktığımızda, tabii ki dışarıdaki oyuncularla kalite eksikliğimiz var. Baktığımda, bugün kaçak yapan yoktu ama bazen mücadeleniz yetmez, bunu kaliteyle süslemeniz gerekir. Umarım 2. yarıda daha hazır bir Trabzonspor izlettiririz" diyerek basın toplantısını noktaladı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:00 
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