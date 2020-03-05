Üniversite öğrencileri, Mehmetçiğe destek için yürüyüş yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri, Mehmetçiğe destek için yürüyüş yaptı - Son Dakika

Üniversite öğrencileri, Mehmetçiğe destek için yürüyüş yaptı

6 saat önce

Kastamonu Üniversitesinde okuyan bir grup öğrenci, "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Üniversite öğrencileri, Mehmetçiğe destek için yürüyüş yaptı, System.String[]

Kastamonu Üniversitesinde okuyan bir grup öğrenci, "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirdi.


Kastamonu Üniversitesinde okuyan bir gurup öğrenci, özellikle son günlerde Suriye'nin İdlib şehrinde Türk askerine yönelik yapılar saldırılara tepki göstermek ve Mehmetçiğe de destek vermek için Kışla Parkı'nda toplantı. Ellerinde Türk bayrakları eşliğinde "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez", "Her Türk Asker Doğar" gibi sloganlar atan öğrenciler, Kışla Parkından başladıkları yürüyüşü Cumhuriyet Meydanında sonlandırdı.


Meydanda yapılan programda, İdlib'de şehit düşen askerlerin isimleri okundu ve öğrenciler hep bir ağızdan 'burada' diyerek cevap verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.


Son günlerde yaşanan olayları herkesin bildiğini söyleyen Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu öğrencisi Necla Ada Kasabalı, "Birçok kahraman askerimiz İdlib'de şehit düştü. Bizden biri olmayabilir ama aynı vatan içerisinde yaşıyoruz. Çok üzüldük, bu yüzden de valiliğimizi müracaat ettik. Sağ olsun onlarda bizleri kırmadılar, izinlerimizi çıkardılar. Farkındalık oluşturmak için hem de şehitlerimizi anmak için bu yürüyüşü yaptık. Aslında insanlar tarafından şu tepki çok oluşuyor. Şimdiye kadar birçok şehidimiz oldu. Neden onlar için yapılmadı da toplu şehit verdiğimiz zaman bu yürüyüş yapıldı şeklinde. Tabii ki de bütün şehit haberlerini duyduğumuzda canımız acıyor, üzülüyoruz. Bizde bu şekilde böyle bir yol bulduk. Dedik ki en azından bütün şehitlerimizi hep birlikte analım. Sadece İdlib şehitlerimiz değil, aynı zamanda Çanakkale şehitlerimiz içinde geçerli, tüm şehitlerimiz için geçerli bu yürüyüşümüz. Emniyet güçlerimize ve valiliğimize teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı verdikleri için. Şehitlerimizin unutulmaması gerektiğini düşünüyoruz, kimsenin de unutmamasını istiyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:38 Kaynak: İHA
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