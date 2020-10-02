"Üniversiteler öğrencilere birçok imkan sunuyor" - Son Dakika

"Üniversiteler öğrencilere birçok imkan sunuyor"
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanırken, üniversiteye kayıt yaptıramayan adaylar için ikinci bir şans niteliğinde olan ek yerleştirme sonuçları hakkında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, "Yerleşen öğrencilerin daha fazla yıl kaybetmesine gerek yok.
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanırken, üniversiteye kayıt yaptıramayan adaylar için ikinci bir şans niteliğinde olan ek yerleştirme sonuçları hakkında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi
'nden Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, "Yerleşen öğrencilerin daha fazla yıl kaybetmesine gerek yok. Artık üniversiteler istemediği bölüme yerleşen öğrencilere yan dal ve çift ana dal gibi birçok imkan sunuyor" dedi.
"TALEP OLAN KONTENJANLARA YÖNELDİLER"
Son birkaç yıldır dolmayan programların kontenjanlarında kısıtlamalara gidildiğini hatırlatan Gülşen, "Böylece adaylar talep ve ilgi olan kontenjanlara yöneldi. Boş kontenjanlar azaldı, doluluk oranları arttı" diye konuştu. Adayların tercihlerini birçok etkenin belirlediğini ifade eden Gülşen, "İstemediği bölümleri tercih yaparak yerleşen adaylar mutsuz oluyor ve kayıt gerçekleştirmiyorlar ama öğrencilerin daha fazla yıl kaybetmesine gerek yok. Artık üniversiteler istemediği bölüme yerleşen öğrencilere yan dal ve çift ana dal gibi birçok imkan sunuyor" şeklinde konuştu.
- İstanbul
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