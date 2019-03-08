Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Gençlerden Ortaokullu Öğrencilere Destek

Üniversiteli Gençlerden Ortaokullu Öğrencilere Destek

34 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın öğrencileri tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, Şehit Suat Alaoğlu Ortaokulu öğrencilerine kitap ve ayakkabı gönderildi.

Üniversiteli Gençlerden Ortaokullu Öğrencilere Destek, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın öğrencileri tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, Şehit Suat Alaoğlu Ortaokulu öğrencilerine kitap ve ayakkabı gönderildi.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Tiryakioğlu öncülüğünde gerçekleşen proje Basın ve Yayın bölümü öğrencileri ile birlikte oluşturuldu. Proje kapsamında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan bir ortaokula kütüphaneleri için çok sayıda kitap ve ihtiyacı olan 54 öğrenciye spor ayakkabı hediye edildi. Hediyelere kavuşan öğrencilerin mutlulukları gözden kaçmadı. Son olarak, Siverekli öğrenciler Filiz hoca ve öğrencilerine teşekkürlerini ilettiler. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:44 Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Yaşam
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