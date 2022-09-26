Üniversitenin yanan yemekhanesine davul ve zurnalı açılış

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi'nin çatısında çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale gelen 2 bin kişilik merkezi yemekhane onarılarak, davul-zurna eşliğinde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Üniversitenin kampüsü içerisinde yer alan 10 bin metre kare kapalı alana sahip yemekhanenin çatısında 20 Eylül'de öğlen saatlerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra emniyetin toplumsal olaylarda kullandığı TOMA ve birçok kurum ve kuruluş destek verdi. Rüzgarında etkisi ile yangın kısa sürede büyüdü ve alevler tüm çatıyı kapladı. Can kaybı ve herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangın ekiplerin büyük bir mücadelesi sonucu 2 saat içerisinde kontrol altına alındı.