Son Dakika Haberleri: Ünlü Çiğ Köfteci Murat Sivrikaya Fetö'den Adliyede

Ünlü Çiğ Köfteci Murat Sivrikaya Fetö'den Adliyede

1 saat önce

- Ünlü çiğ köfteci Murat Sivrikaya FETÖ'den adliyedeİZMİR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan ve geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Komagene çiğ köftelerinin sahibi iş insanı Murat Sivrikaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Ünlü çiğ köfteci Murat Sivrikaya FETÖ'den adliyede

İZMİR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan ve geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Komagene çiğ köftelerinin sahibi iş insanı Murat Sivrikaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir yıldır hakkında arama kararı bulunan ve firari olan Komagene çiğ köftelerinin sahibi Murat Sivrikaya, geçtiğimiz günlerde sahte kimlikle İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin operasyonuyla kıskıvrak yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri sona eren FETÖ şüphelisi Murat Sivrikaya, adliyeye sevkedildi. Türkiye genelinde 100 bin şubesi bulunan çiğ köfte firmasının sahibi olan Murat Sivrikaya'nın, FETÖ'nün büyük bölge mütevellisi olduğu iddia ediliyor. Sivrikaya, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle KHK kararıyla kapatılan İzmir İşadamları Derneğinin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini de yürütüyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:54 Kaynak: İHA

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