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Ünlü dizi oyuncusu otizmli çocuklarla bir araya geldi

6 saat önce

Ünlü dizi oyuncusu otizmli çocuklarla bir araya geldi Şungar: "Özel çocuklarla birlikte olmaktan çok mutluyum"BALIKESİR - Ahmet Rıfat Şungar, Balıkesir İl Özel İdare Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim özel eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Ünlü dizi oyuncusu otizmli çocuklarla bir araya geldi

Şungar: "Özel çocuklarla birlikte olmaktan çok mutluyum"

BALIKESİR - Ahmet Rıfat Şungar, Balıkesir İl Özel İdare Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim özel eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Okul Müdürü Mehmet Çam ve diğer öğretmenlerle birlikte sohbet eden Ahmet Rıfat Şungar, daha sonra çocuklarla bir araya geldi. Okulda eğitim öğretim yapan özel çocuklara hediyeler getiren Şungar, "Benim için sürpriz oldu, ben bir seyahat için Ege'deydim. Yakın dostum Barış Bey buradaki okuldan bahsetti. Aslında bana sürpriz oldu. Çocuklarla bir araya geldik. Bu kadar yoğun bir sevgi hissetmemiştim. Burada olmaktan mutluyum. Şimdi Emre karakterini canlandırıyorum. Balıkesir'de olmak beni mutlu etti. Tarif edemeyeceğim duygular içerisindeyim. Beni burada ağırladığınız için herkese teşekkür ediyorum. Bu ortamda olmak, çocuklarla birlikte vakit geçirmek hakikaten inanılmaz bir duygu. Dizilerde şimdilerde otizmne ağırlık verilmekte. Önümüzdeki günlerde TV'de yayınlanmakta olan Kadın dizisi ile Doktorlar dizisinde de otizm konusunu işleyeceğiz. Doktorlar dizisi içerisinde Kadın dizisi içinde bulunan oyuncularla otizm konusunu işleyeceğiz. Bu vesileyle de Balıkesir'de özel çocuklarla birlikte olmak beni mutlu etti. Fırsat buldukça buraya gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Ünlü oyuncu, öğrenciler, öğretmenler, idareciler ve veliler ile tek tek fotoğraf çekildi. Ahmet Rıfat Şungar'ı öğrenciler sevgi ile sarılarak uğurladı.

Ünlü dizi oyuncusu otizmli çocuklarla bir araya geldi

Ahmet Rıfat Şungar, Balıkesir, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:34 Kaynak: İHA
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