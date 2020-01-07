Ünlü heykeltıraş evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü heykeltıraş evinde ölü bulundu - Son Dakika

Ünlü heykeltıraş evinde ölü bulundu

6 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ressam ve heykeltıraş 49 yaşındaki Rıfat Koçak'ın, evinde, başından silahla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu.

Ünlü heykeltıraş evinde ölü bulundu, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ressam ve heykeltıraş 49 yaşındaki Rıfat Koçak'ın, evinde, başından silahla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Uzun zamandır kanseri teşhisiyle tedavi gören Koçak'ın dayanılmaz ağrıları nedeniyle intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, cansız bedenin yanında bulunan av tüfeği incelemeye alındı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrıldığı öğrenilen 1 çocuk babası Rıfat Koçak'ın evinden gelen silah sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve güvenlik güçleri ile sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulan ünlü sanatçının yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, Koçak'ın cesedinin yanında av tüfeği buldu. İncelenmek üzere silaha el konuldu.Uzun zamandır akciğer kanseri teşhisiyle tedavi gördüğü öğrenilen Rıfat Koçak'ın son zamanlarda ağrılarının artması nedeniyle intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Sanatçının cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Ressam, Bodrum, Koçak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:39 Kaynak: DHA
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Ünlü ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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