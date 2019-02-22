Son Dakika Haberleri: Ünlü İsimler, Talk Show Yaptı

Ünlü İsimler, Talk Show Yaptı

1 saat önce

Oyuncu Metin Yıldız, şarkıcılar Aydilge, Şimal ve Bora Duran ile DJ Emrah Karaduman'ın katıldığı etkinlikte kahkaha eksik olmadı.

Ünlü İsimler, Talk Show Yaptı, System.String[]

İstanbul Okan Üniversitesi öğrencileri O'Social Talkshow'da ünlü isimlerle buluştu.

Öğrencilerin ısrarı üzerine Metin Yıldız sahnede Michael Jackson dans şov yaptı. Yıldız "Michael Jackson hayranıyım. İngilizce bilmememe rağmen tüm şarkıları ezberimdedir. Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın bir skecinde bu hayranlığımı gösterip dans etmiştim" diye konuştu.

Aydilge zamanını güzel şeyler üretmeye harcadığını ifade etti. Şimal ise Türkiye'de magazinde yer almadan ön plana çıkılmadığını söyledi ve asosyal olduğunu itiraf etti. "Ne yapayım? Magazin dünyasından çok uzağım. Evde oturarak haber olmayı bekleyeceğim" dedi.

"Sana Doğru" şarkısının ortaya çıkışından söz ederken Bora Duran negatif şarkılardan çıkmak istediğini, bu yüzden pozitif bir şarkı olan 'Sana Doğru'yu yaptığını anlattı. Şarkıyı seslendirirken Aydilge, Şimal ve Metin Yıldız da ona eşlik etti.

BEN DE BİR ŞEYLERE VESİLE OLDUM ANCAK ALEYNA BEN OLMASAM DA YETENEKLİ BİR KIZ

Prodüktör ve DJ Emrah Karaduman genç gözükmesinin sırrını alkol tüketmemeye bağladı: Sahnede çalarken 15 tane falan soda-limon-buz içiyorum. Karaduman eski sevgilisi Aleyna Tilki hakkında da konuştu. "Ben de bir şeylere vesile oldum ancak Aleyna ben olmasam da yetenekli bir kız. Doğru yerde, doğru zamanda karşılaştık. Sesini ve enerjisini beğendim. Yeteneksizsiniz programında onu gördükten sonra Twitter'dan mesaj attım ve albümüme katılmasını teklif ettim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:08 Kaynak: Bültenler

Emrah Karaduman, Bora Füzesi, Metin Yıldız, Güncel
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