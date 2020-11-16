Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı - Son Dakika

Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı

16.11.2020 00:23

Rus model Olga Kagarlitskaya, Samara şehrinde Kovid-19 sonucu ölen babasının cenazesini almak için girdiği morgdan dehşet verici görüntüler paylaşıp, sağlık yetkililerinin koronavirüs bağlantılı ölümleri gizlediğini iddia etti.

37 yaşındaki Rus model Olga Kagarlitskaya, Rusya'nın güneybatısındaki Samara şehrinde vefat eden babasının cenazesini teslim almak üzere morga girdi. Doktor olan babası Gennady Kegarlitsky, muhtemelen Kovid-19 hastalarını ambulansla hastaneye taşırken, koronavirüsle enfekte oldu ve hayatını kaybetti.

Habere göre; 2005 yılında 'Miss Samara Güzeli' seçilen kızı Olga, ceset torbalarını görmesini engellemek isteyen morg çalışanlarını umursamadı ve içeri girdi.

RAKAMLAR DOĞRU AÇIKLANMIYOR MU?

Bir video yayınlayan Olga Kagarlitskaya, Samara'da resmi istatistiklere göre yedi ölü var. Fakat burada yediden fazla var" ifadesini kullandı.

Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin fotoğraflarını paylaştı

50'YE YAKIN CANSIZ BEDEN

Olga'nın anlatımına göre; sonrasında morg personeli kendisine ziyareti sırasında 50'yi aşkın cansız bedenle ilgilendiklerini söyledi.

Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin fotoğraflarını paylaştı

SAĞLIKÇILARIN ÖLÜMÜ DE GİZLEMEYE ÇALIŞILIYORMUŞ

Kendi giyim markası olduğu belirtilen Rus model, devletin ailelere yaklaşık 230 bin lira tazminat ödememek için babası gibi görev başında koronavirüs sonucu ölen sağlıkçıları gizlemeye çalıştığını savundu.

RUSYA'DA SALGIN CİDDİ BOYUTLARDA

Koronavirüs salgınının başından bu yana Rusya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 33 bin 186 oldu.

Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı

Koronavirüs, Rusya, Morg, Rus, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanan tarihi Vaniköy Camii paylaşımı: En kısa sürede ayağa kaldıracağız Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Kelbeçer'i terk eden Ermeniler ölen akrabalarını mezarlarından çıkarıp yanlarında götürüyor Yunanistan'da koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 5-8 arasında Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı? 24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu
İngiltere Başbakanı Johnson kendini karantinaya aldı İngiltere Başbakanı Johnson kendini karantinaya aldı         
23:56
MHP'li eski Belediye Başkanı Mehmet Kula'nın kızıl geyik avı tepki çekti MHP'li eski Belediye Başkanı Mehmet Kula'nın kızıl geyik avı tepki çekti         
23:27
Oyuncu Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi estetiğe değil photoshop'a bağladı Oyuncu Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi estetiğe değil photoshop'a bağladı         
22:19
Son Dakika: Türkiye, evinde Rusya'yı 3-2 mağlup etti Son Dakika: Türkiye, evinde Rusya'yı 3-2 mağlup etti         
21:49
İstanbul'da kanlı pusu! Nişanlısını bekleyen müteahhide kurşun yağdırdılar İstanbul'da kanlı pusu! Nişanlısını bekleyen müteahhide kurşun yağdırdılar         
21:16
Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi         
20:47
Pandeminin başında Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu         
20:06
Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı         
17:18
Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş         
16:57
Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek         
15:58
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti         
12:13
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
Koronavirüsü yenen Gaziantep İl Sağlık Müdürü: Yürümeyi unutmuşum, diğer hastalıklardan çok farklı Koronavirüsü yenen Gaziantep İl Sağlık Müdürü: Yürümeyi unutmuşum, diğer hastalıklardan çok farklı         
11:09
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 00:37:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei