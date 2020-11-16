Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı

37 yaşındaki Rus model Olga Kagarlitskaya, Rusya'nın güneybatısındaki Samara şehrinde vefat eden babasının cenazesini teslim almak üzere morga girdi. Doktor olan babası Gennady Kegarlitsky, muhtemelen Kovid-19 hastalarını ambulansla hastaneye taşırken, koronavirüsle enfekte oldu ve hayatını kaybetti.

Habere göre; 2005 yılında 'Miss Samara Güzeli' seçilen kızı Olga, ceset torbalarını görmesini engellemek isteyen morg çalışanlarını umursamadı ve içeri girdi.

RAKAMLAR DOĞRU AÇIKLANMIYOR MU?

Bir video yayınlayan Olga Kagarlitskaya, Samara'da resmi istatistiklere göre yedi ölü var. Fakat burada yediden fazla var" ifadesini kullandı.

50'YE YAKIN CANSIZ BEDEN

Olga'nın anlatımına göre; sonrasında morg personeli kendisine ziyareti sırasında 50'yi aşkın cansız bedenle ilgilendiklerini söyledi.

SAĞLIKÇILARIN ÖLÜMÜ DE GİZLEMEYE ÇALIŞILIYORMUŞ

Kendi giyim markası olduğu belirtilen Rus model, devletin ailelere yaklaşık 230 bin lira tazminat ödememek için babası gibi görev başında koronavirüs sonucu ölen sağlıkçıları gizlemeye çalıştığını savundu.

RUSYA'DA SALGIN CİDDİ BOYUTLARDA

Koronavirüs salgınının başından bu yana Rusya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 33 bin 186 oldu.