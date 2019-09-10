Son Dakika Haberleri: Ünlü yönetmen Saçıntı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Magazin Haber

Ünlü yönetmen Saçıntı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın geçirdiği kap krizi sonucu hayatını kaybeden babası Muhittin Saçıntı (74) Çorum'un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü yönetmen Saçıntı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın geçirdiği kap krizi sonucu hayatını kaybeden babası Muhittin Saçıntı (74) Çorum'un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Emekli astsubay Muhittin Saçıntı, hafta sonu gezmek için geldiği memleketi Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyünde kalp krizi geçirdi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahale ile hayata yeniden döndürülen Saçıntı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.


Saçıntı'nın cenazesi bugün sabah saatlerinde hastaneden alınarak Gökçam köyüne götürüldü. Son kez baba ocağına getirilen Saçıntı'nın naaşı burada helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı köy camisine götürüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Saçıntı'nın cansız bedeni köy mezarlığında toprağa verildi.


Cenazede taziyeleri kabul eden ünlü yönetmen Müfit Can Saçıntı, babasının hastaneye kaldırılmasının ardından sosyal medya hesabından, "Arkadaşlar ben babama sevdiğimi söyleyemediğim için ve sevdiğimi söylemek için 2 film çektim. Babamın Ceketi filmi televizyonda yayınlanırken babamın kalbi durdu. Takdiri ilahi diyelim. Babanıza sevdiğinizi söylemediyseniz ertelemeyin. Babalar evlatlarınızı sevdiğinizi söyleyiniz" mesajı yayınlamıştı.


Cenazeye ünlü yönetmen Saçıntı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları ve oyuncular katıldı. - ÇORUM

Müfit Can Saçıntı, Sungurlu, Yönetmen, Çorum, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı
Süleyman Turan'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlüler duygularını böyle dile getirdi Bekaret sahnesiyle olay olan Bahar Şahin'den Zalim İstanbul itirafı Kadir İnanır'dan hayatını kaybeden Süleyman Turan için canlı yayında duygulandıran sözler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:42:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü yönetmen Saçıntı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]