Üsküdar'da Kontrolden Çıkan Araç Bahçeye Düştü

21.01.2026 12:44
Vitesi boşta kalan araç, yokuş aşağı kayarak bir evin bahçesine düştü, yaralanan olmadı.

Üsküdar'da yokuş aşağı park halindeyken vitesi boşta kalan araç kontrolden çıkarak bir evin bahçesine düştü. Olayda yaralanan olmazken, kaza nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 06.10 sıralarında Üsküdar Çengelköy Mahallesi Ayvalık Suyolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Aygün idaresindeki 06 RFG 15 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, çalıştırıldığı sırada vitesin boşta kalması nedeniyle yokuş aşağı kaymaya başladı. Bir anda kontrolü kaybeden araç, bir evin bahçe boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazanın çıkmaz sokakta yaşanması nedeniyle aracın çekici yardımıyla düştüğü yerden kaldırılması için uzun süre beklendiği görüldü. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

"Allah'a şükür bizde bir şey yok, verilmiş sadakamız varmış"

Şoför Uğur Aygün yaşanan kazayı, "Sabah buradan aşağı inerken vites karışıklığı oldu; araba bir anda attı kendini. Tabii 5 saniyelik bir pozisyondu, bir anda kafam karıştı ne el freni ne de fren işe yaramadı, araba bir anda aşağı uçtu. Oğlumla içerdeydik, çok şükür cana gelmedi. Arabanın kaportasında zarar var, burada en önemli sorun arabayı düştüğü yerden çıkarmak. Sağ olsunlar yardıma geldiler, Allah'a şükür bizde bir şey yok. Duvara kafadan vursaydık eğer hem biz yaralanırdık hem de binaya zarar gelirdi. Verilmiş sadakamız varmış" sözleriyle anlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

