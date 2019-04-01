Üsküdar'da Motosiklet Otomobille Çarpıştı: 2 Yaralı

Üsküdar Harem sahil yolunda u dönüş yapmaya çalışan araca motosiklet çarptı.

Üsküdar Harem sahil yolunda u dönüş yapmaya çalışan araca motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Üsküdar Harem sahil yolu Harem yönüne seyreden Mustafa Usta'nın kullandığı 34 SFT 61 plakalı otomobil, u dönüşü sırasında, Ali Demir yönetimindeki 06 AR 8107 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali Demir ile kaza anında oradan geçmekte olan ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi yaralandı.



Haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralanan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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