Üsküdar'da sanal kumar oynatanlara baskın

İşyerinin işletmecisi olan Mehmet Veysi A. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kısıklı Mahallesi'nde bir dükkanda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek, 18 Kasım Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında sözkonusu adrese operasyon düzenledi.

ÜSKÜDAR'da düzenlenen polis operasyonunda sanal kumar oynattığı ileri sürülen işyeri işletmecisi gözaltına alınırken, kumar oynadıkları iddia edilen 8 kişiye idari para cezası uygulandı. Baskında 19 dizüstü bilgisayara da el konuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Ali Türkşen, kurucusu olduğu İYİ Parti'yi yerden yere vurdu: Seçim olsa oy vermem

Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum