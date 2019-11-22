Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da sanal kumar oynatanlara baskın
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Üsküdar'da sanal kumar oynatanlara baskın

6 saat önce

ÜSKÜDAR'da düzenlenen polis operasyonunda sanal kumar oynattığı ileri sürülen işyeri işletmecisi gözaltına alınırken, kumar oynadıkları iddia edilen 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

Üsküdar'da sanal kumar oynatanlara baskın, System.String[]
ÜSKÜDAR'da düzenlenen polis operasyonunda sanal kumar oynattığı ileri sürülen işyeri işletmecisi gözaltına alınırken, kumar oynadıkları iddia edilen 8 kişiye idari para cezası uygulandı. Baskında 19 dizüstü bilgisayara da el konuldu.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kısıklı Mahallesi'nde bir dükkanda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek, 18 Kasım Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında sözkonusu adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, dükkanda internet üzerinden tombala gibi kumar oyunlarının oynatıldığını tespit etti. Kumar oynatıldığı değerlendirilen 19 dizüstü bilgisayara koyuldu. Kumar oynatılan dükkan zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. İşyerinin işletmecisi Mehmet Veysi A.(45) gözaltına alındı. Baskın sırasında dükkanda sanal tombala oynadıkları belirlenen 8 kişiye idari para cezası kesildi.

İşyerinin işletmecisi olan Mehmet Veysi A. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.


- İstanbul
Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:39 Kaynak: DHA
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