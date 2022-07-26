Üsküdar'daki kadın cinayetine ilişkin 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Üsküdar'daki kadın cinayetine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

26.07.2022 15:16
Üsküdar'daki kadın cinayetine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Üsküdar'da, Elif Güneş'i silahla vurarak öldürdüğü belirlenen K.G'nin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Üsküdar'da, Elif Güneş'i silahla vurarak öldürdüğü belirlenen K.G'nin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki şüpheli K.G, 23 Temmuz saat 22.30 sıralarında eski sevgilisi olduğu iddia edilen Güneş'i (30) silahla vurarak yaraladı. Güneş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyet güçlerince olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar soncunda K.G'nin saklanmasına ve kaçmasına yardım eden, çeşitli suçlardan sabıkası bulunan şüpheliler A.A, A.D, Y.O. ve S.Ç gözaltına alındı. S.Ç'nin evinde yapılan aramada tabanca ile kovan ele geçirildi.

Dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından A.A, A.D, Y.O. ve S.Ç, "suçluyu kayırma", "suç delillerini yok etme" ve "suçu gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, A.D, Y.O. ve S.Ç hakkında üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına, diğer şüpheli A.A'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Cinayeti işlediği belirlenen K.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üsküdar'daki kadın cinayetine ilişkin 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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