Üsküdar’da başkanvekili seçimi öncesi CHP kararını verdi! Gözler 20 Ekim\'e çevrildi

Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekilliği için yapılacak seçim öncesinde CHP kararını açıkladı. CHP ile Yeni Parti’nin ayrı adaylarla yarışacak olması, sandalye dağılımında çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti karşısında muhalefet oylarının bölünmesi anlamına geliyor.

CHP KENDİ ADAYIYLA YARIŞACAK

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminde kendi adayını çıkaracağını duyurdu. Sarı, YENİ Parti’nin de seçime ayrı bir adayla katılacağını belirtti. CHP’nin adayının kim olacağı henüz açıklanmadı.

MECLİSTE AK PARTİ ÇOĞUNLUKTA

Sarı’nın aktardığına göre Üsküdar Belediye Meclisi’nde AK Parti’nin 23, CHP’nin 9, Yeni Parti’nin ise 9 üyesi bulunuyor.

VALİLİK: MECLİS 20 EKİM’DE TOPLANACAK

İstanbul Valiliği, yeni başkanvekilinin seçilmesi için Üsküdar Belediye Meclisi’nin 20 Ekim Salı günü saat 10.00'da toplanmasını uygun gördü.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 31.07.2026 tarihli ve 2026/994 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmış; Anayasa’nın 127'nci ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47'nci maddeleri uyarınca İçişleri Bakanlık Makamının 01.08.2026 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır.

05.08.2026 tarihinde yapılan Belediye Meclisi toplantısında Sibel Tan Çetinkaya’nın Belediye Başkan Vekili seçilmesine ilişkin 76 no.lu Meclis kararı, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 24.08.2026 tarihli ve 2026/1703 esas sayılı kararıyla yürütmenin durdurulmasına konu olmuş; bu karara yapılan itiraz, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesinin 02.09.2026 tarihli ve 2026/1533 sayılı kararıyla reddedilmiştir. Yargı kararları doğrultusunda yenilenen seçim sonucunda, 08.09.2026 tarihinde Dündar Ziya Gültekin Belediye Başkan Vekili seçilmiştir.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in 15.10.2026 tarihinde geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine, yeni Belediye Başkan Vekilinin seçilmesi amacıyla Üsküdar Belediye Meclisinin 20 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür.”

ÜSKÜDAR’DA 3 AYDA 3'ÜNCÜ SEÇİM

CHP’li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet” ve “irtikap” suçlamalarıyla 31 Temmuz’da tutuklanmış, 1 Ağustos’ta görevden uzaklaştırılmıştı. 5 Ağustos’taki ilk seçimde CHP’li Sibel Tan Çetinkaya başkanvekili seçilmiş, ancak meclis kararının yürütmesi mahkeme kararıyla durdurulmuştu. 8 Eylül’de yenilenen seçimde ise AK Partili Dündar Ziya Gültekin başkanvekilliğine seçilmişti.

GÜLTEKİN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin (43), Türkiye Belediyeler Birliği seçimine katılmak üzere Ankara’ya giderken 15 Ekim’de Anadolu Otoyolu’nun Düzce Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek mevkisinde kaza geçirdi. Gültekin’in bulunduğu otomobil, aynı yönde seyreden başka bir otomobille çarpıştı. Özel bir hastaneye kaldırılan Gültekin, yaklaşık 1,5 saat süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Gültekin’in vücudunda görünür bir darbe izi bulunmadığını belirterek, şoka bağlı kalp krizi geçirmiş olabileceğinden şüphelenildiğini söyledi.