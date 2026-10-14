Üsküdar'da su baskını: Araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı - Son Dakika
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Üsküdar'da su baskını: Araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı

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İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, Anadolu Yakası'nda da hayatı olumsuz etkiledi. Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinin arasından geçmeye çalışan otomobillerin zor anları vatandaşların kameralarına yansıdı.

İstanbul'da etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış, Üsküdar'da da su baskınlarına neden oldu. Yolların göle döndüğü ilçede araçlar ilerlemekte zorlandı.

ÜSKÜDAR'DA YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, kentin farklı noktalarında hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağışın etkisini gösterdiği ilçelerden biri de Anadolu Yakası'ndaki Üsküdar oldu. Yoğun yağışın ardından ilçedeki bazı yolları su bastı. Yollarda biriken yağmur suları, araçların geçişini güçleştirirken sürücülere zor anlar yaşattı. Normal şartlarda araç trafiğinin sürdüğü güzergâhlarda oluşan su birikintileri, sağanağın etkisini gözler önüne serdi.

ARAÇLAR SUYUN İÇİNDE GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Üsküdar'da yağışın ardından ortaya çıkan görüntülerde, araçların suyla kaplanan yollardan geçmeye çalıştığı görüldü. Sürücüler, biriken yağmur suları nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

O ANLAR VATANDAŞLARIN KAMERALARINA YANSIDI

Üsküdar'da suyla kaplanan yollarda yaşanan zor anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kayıtlarda araçların yağmur sularının arasından güçlükle ilerlediği görüldü.

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