Uydudan izlenen caretta caretta iki yılda 10 bin kilometre yol aldı - Son Dakika

Uydudan izlenen caretta caretta iki yılda 10 bin kilometre yol aldı

10.05.2021 17:52
Uydudan izlenen caretta caretta iki yılda 10 bin kilometre yol aldı, System.String[]

Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri tarafından 2019'da uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan caretta caretta, 2 yılda 10 bin kilometre yol kat etti.

Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri tarafından 2019'da uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan caretta caretta, 2 yılda 10 bin kilometre yol kat etti.

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi ve DEKAMER proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, kabuğu yaralanan dişi deniz kaplumbağasını tedavisinin ardından uydu takip cihazı takarak denize bıraktıklarını söyledi.

DEKAMER'de yürütülen bilimsel çalışmalar kapsamında deniz kaplumbağalarının göç yollarını ve beslenme alanlarını tespit etmek için uydu cihazları ile izleme çalışmaları yaptıklarını aktaran Kaska, uydu izleme cihazı ile denize dönen caretta carettaların doğal yaşam habitatını takip etmek açısından önem taşıdığını vurguladı.

Uydu takip cihazıyla takip edilen kaplumbağaların hareketlerinin DEKAMER'in internet sitesinden izlenebildiğini belirten Kaska, normalde takip cihazlarının pillerinin 1 yılın ardından bittiğini ama bu caretta carettayı 2 yıldır takip ettiklerini belirterek, "2019'da denize bırakılmasının ardından yaklaşık iki ay kadar Marmaris açıklarında kaldı. Ardından Ege adalarını geçerek Yunanistan'a ulaştı. Oradan da Malta'ya geçti. Son olarak Adriyatik'e ulaştı. Şu an Güney İtalya açıklarında. Takip ettiğimiz deniz kaplumbağalarından edindiğimiz bilgiler bizim için çok önemli. Önümüzdeki yıl Dalyan'da yeniden görmeyi umut ediyoruz" dedi.

Yuva sayısı 10'a ulaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle her yıl kumsaldaki yuvaları koruma ve izleme çalışması yaptıklarını anlatan Kaska, caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için çeşitli önlemler alındığını kaydetti.

Merkezde görev yapan ekibin sahilde gece boyu nöbet tutarak caretta carettaların yumurtlama anını takip ettiğini dile getiren Kaska, şunları söyledi: "Bu yıl ilk yuvayı 27 Nisan'da tespit ettik. Ekibimiz sezonun ilk yuvasını koruma altına aldı. Yuvalama sezonu resmen başladı. Bu sene yuvalamanın yüksek sayıda olmasını bekliyoruz. Şu an yuva sayısı 10'a ulaştı."

(Cihat Cura/ İHA)

Pamukkale Üniversitesi, Rehabilitasyon Merkezi, Öğretim Üyesi, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uydudan izlenen caretta caretta iki yılda 10 bin kilometre yol aldı - Son Dakika


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