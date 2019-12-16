Uyuşturucu operasyonu: 103 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonu: 103 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

İstanbul'da 113 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 103 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 113 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 103 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu ticareti yapan 'torbacı' diye tabir edilen şüphelileri yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yönelik düzenlediği operasyon özel harekat polisleri koçbaşı ile kapıları kırarak girdi. Teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı yapılan baskında şüphelilerin adresleri didik arandı. 113 adrese yapılan ve 118 kişiye yönelik yapılan operasyonda 103 kişi tutuklandı. Arama işlemlerinin ardından gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, uyuşturucu ticareti yapan 'torbacı' diye tabir edilen şahıslara yönelik şafak baskını düzenledi. 113 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 103 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşan yılbaşı öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu ticareti yapan 'torbacı' diye tabir edilen şüphelileri yönelik operasyon düzenledi. Kent genelindeki 11 ilçede önceden belirlenen 113 adrese eş zamanlı şafak baskını gerçekleştirildi. Operasyona özel harekat polisleri koçbaşı ile kapıları kırarak girerken, şüphelilere ait adresler didik didik arandı. Aramaların sonunda çok miktarda satışa hazır uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Ranzanın demir çubuğuna zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Beyoğlu'nda bir adrese baskın yapan Narkotik ekipleri yaptığı aramada, satışa hazır uyuşturucu ele geçirilirken, ranzanın demir çubuğuna zulalanmış uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi. Teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı yapılan baskında şüphelilerin adresleri didik arandı.

103 kişi gözaltına alındı

Aramaların ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 103 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)

Uyuşturucu operasyonu: 103 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:00 Kaynak: İHA
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