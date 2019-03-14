Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Şüphelisinin Telefonundan Çıkan İşkence Görüntülerine 2 Tutuklama

Uyuşturucu Şüphelisinin Telefonundan Çıkan İşkence Görüntülerine 2 Tutuklama

59 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu kullandığı suçlamasıyla gözaltına alınan D.Ö.'nün cep telefonunda, 2 kişinin ormanlık alanda 'darp ve işkence' görüntüleri ortaya çıktı.

Uyuşturucu Şüphelisinin Telefonundan Çıkan İşkence Görüntülerine 2 Tutuklama, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu kullandığı suçlamasıyla gözaltına alınan D.Ö.'nün cep telefonunda, 2 kişinin ormanlık alanda 'darp ve işkence' görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden D.Ö. ve 1 kişi tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda uyuşturucu kullandığı iddiasıyla D.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan D.Ö.'nün cep telefonunda yapılan incelemede ise işkence ve dayak görüntülerinin olduğu tespit edildi.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Video kayıtlarında ormanlık alanda 'yapmayın' diyerek bağırıp, sopayla dövülen, küfür, hakaret ve eziyete maruz kalan ve kıyafetleri soyulup çıplak bedenle sürünme, şınav çekme, şınav çekemeyince sırtına sopayla vurma gibi işkence edilen 2 kişinin görüntülerinin olduğu belirlendi. Video kayıtlarında sürekli olarak 'hadi hadi düzgün yapın', 'öyle mi şınav çekilir', 'siz askerlik de mi yapmadınız' gibi sözler ve küfürler olduğu tespit edildi.

MAĞDURLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayı araştıran jandarma ekipleri, 1 ay önce yaşandığını tespit ettiği videoda işkenceye uğrayan ve adı açıklanmayan mağdurların şüphelilere bir miktar borçları olduğunu ancak yüksek faiz uygulandığı için ödeyemediklerini belirledi. Jandarma tarafından ifadeleri alınan mağdurlar olay günü şüpheliler tarafından ormanlık alana götürülerek dövüldüklerini, kendilerine eziyet edildiğini ve cep telefonlarının gasp edildiğini söyleyerek, şikayetçi oldu. Mağdurların aldıkları doktor raporunda vücutlarında darbeye bağlı oluşan yara izleri tespit edildi.

Jandarmanın yaptığı araştırma sonucunda D.Ö. ile birlikte olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.B. ve A.Y. hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı verildi. Şüpheli A.Y. evinde jandarma tarafından gözaltına alındı. M.B.'nin ise birçok suçtan arandığı ve kullandığı otomobil için sık sık sanayiye gittiği belirlendi. Manavgat Sanayi Sitesi'nde önlem alan jandarma ekipleri otomobiliyle bir tamirhaneye gelen M.B.'yi yakaladı.

2'Sİ TUTUKLANDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan M.B., D.Ö. ve A.Y. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından tutuklanmaları istemiyle adliyeye sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimi tarafından ifadeleri alınan D.Ö. ve M.B. tutuklanırken, A.Y. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:05 Kaynak: DHA

Jandarma, Manavgat, Güncel
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