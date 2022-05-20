Uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu taciri tutuklandı

20.05.2022 14:24
Uyuşturucu taciri tutuklandı

Nevşehir'de uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan 'Narko Sokak' Operasyonunda bir uyuşturucu taciri daha tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan 'Narko Sokak' Operasyonunda bir uyuşturucu taciri daha tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 'Narko Sokak' operasyonunda, A.A. ve F.B. isimli şahısların bulduğu araçta arama yapan polis ekipleri; 7.14 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde ticaretinde paketlemeye yarayan alüminyum folyo rulosu ele geçirdi.

'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.A. tutuklandı. - NEVŞEHİR

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Nevşehir'de 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Nevşehir'de 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: İHA

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Narko Sokak, Uyuşturucu, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika
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