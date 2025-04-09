Uzak Şehir\'in sevilen karakteri boykot paylaşımı yüzünden diziden ayrılıyor mu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Uzak Şehir' dizisi bu hafta yayınlanan 20. bölümüyle tüm seyirciler grubunda 17,37 reyting 42,52 izlenme payı, AB kategorisinde 12,38 reyting 33,23 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 17,12 reyting ve yüzde 40,49 izlenme payı alarak tüm kategorilerde yine birinci oldu.

SON YILLARDA BİR İLKİ BAŞARDI

Kantar Medya/TNS ölçümlerinde 'Uzak Şehir' son yıllarda görülmeyen bir başarıya da imza atıyor. 45 ve üstü seyircide 24.77 reyting ve 44.98 izlenme payına ulaşan dizi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde19.76 reyting ve 50.75 izlenme payına ulaşıyor.

AYRILIK İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Reyting başarısı ile gündeme dizide Zerrin karakterini canlandıran Dilin Döğer'in boykot paylaşımı yüzünden Uzak Şehir'den çıkarılacağı iddia edilmişti. Dizinin Mine'si Mine Kılıç'ın ise hikayesi bittiği için diziden ayrılacağı söylenmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş iddiaları yalanlayarak; dizide yeni bir değişiklik olmazsa sezon sonuna kadar sosyal medyada projeye veda edecekleri öne sürülen Dilin Döğer (Zerrin) ve Mine Kılıç (Mine) karakterleri de dahil ana kadroda bir ayrılık yaşanmayacak. Dizinin ana kadrosuna yeni bir oyuncunun gelmesi ise şimdilik düşünülmüyor.

SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

14 Nisan pazartesi akşamı 21. bölümü yayınlanacak olan dizinin mayıs sonu ya da haziran başı sezon finali yapması planlanıyor.