Uzaktan eğitim gören öğrenciler için "Tabletin Benden" kampanyası - Son Dakika

Uzaktan eğitim gören öğrenciler için "Tabletin Benden" kampanyası

Artvin'de uzaktan eğitime ulaşmakta zorluk çeken öğrenciler için "Tabletin Benden" adı altında tablet kampanyası başlatıldı.

Uzaktan eğitim gören öğrenciler için

Artvin'de uzaktan eğitime ulaşmakta zorluk çeken öğrenciler için "Tabletin Benden" adı altında tablet kampanyası başlatıldı.

Artvin Valiliğinin koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan 1 ay sürecek kampanya ile il genelinde en az bin öğrenciye tablet ve bilgisayar sağlanması amaçlanıyor.

Kampanyaya dair valilik toplantı salonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle EBA üzerinden uzaktan ve çevrim içi eğitim gören, imkanları kısıtlı eğitim bilişim araçları bulunmayan öğrenciler için tablet kampanyası başlattıklarını kaydetti.

Doruk, "Tabletin Benden" adı altında ayni ve nakdi yardımlarla 1 ay sürecek kampanya çerçevesinde ihtiyaç sahibi en az bin öğrenciye bilgisayar tablet dağıtılacağını söyledi.

Artvin'de ilk, orta ve lise düzeyinde 25 bin öğrencinin olduğunu kaydeden Doruk, "Sosyo ekonomik durumları nedeniyle öğrencilerimiz arasında ekonomik anlamında desteğe ihtiyaç duyan kesimler olabiliyor. Buda bu sisteme entegre olmada bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Milli eğitim müdürlüğümüzün öğrencilerimizin donanım ihtiyacını tespiti üzerine biz bu kampanyayı başattık. İl genelinde bin civarında öğrencimizin tablet ev bilgisayara ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Öğrencilerimizin bu eğitim modelinden en üst düzeyde istifade edebilmesi için bilgisayar ve internet erişimi olmazsa olmaz koşullardan birisi. Bizde bu eksikliği gidermek adına böyle bir çalışma içine girdik." dedi.

Tüm kesimleri kampanyaya destek olmaya davet eden Doruk, "Kampanyaya en üst düzeyde bir katılımla öğrencilerimizin bu ihtiyacının giderileceğine olan inancım tam. İlk tableti bir vatandaş olarak ben bağışlıyorum ve kampanyayı başlatıyorum" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da uzaktan eğitim faaliyetlerinin titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Bu güne kadar 39 bin 903 sanal ders uygulaması yapıldığını kaydeden Acar, "25 bin 208 öğrenciye psikososyal destek verdik ve 11 bin 156 e sınavla öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini ölçmeye çalıştık" dedi.

Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonu olmadığı için uzaktan eğitime ulaşmakta sorun yaşayan öğrencileri tespit ederek Artvin Valiliğinin öncülüğünde bu kampanyayı başlattıklarını kaydeden Acar, şunları söyledi:

"Yardım kampanyamıza destek sağlayacaklar ayni yardımlarını makbuz karşılığı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek. Nakdi yardımlarını ise T.C Halk Bankası Artvin Şubesinde açılan TR78 0001 2009 1750 0005 0001 18 İBAN numaralı, Tabletin Benden Yardım kampanyası hesabına yatırabileceklerdir. Kampanyaya 1 tablet bağışlamak isteyen hayırseverlerin bağışlaması gereken nakdi yardım tutarı 700 liradır."

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzaktan eğitim gören öğrenciler için 'Tabletin Benden' kampanyası - Son Dakika

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