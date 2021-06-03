Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek - Son Dakika

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Koronavirüsle mücadelede artan vaka ve vefat sayılarının ardından ülke genelinde 17 günlük bir tam kapanmaya gidilmişti. Bu süreçte sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmış, istisnalar dışındaki tüm iş yerleri kapatılmıştı. Tam kapanma sonrasında salgının gidişatının biraz olsun kontrol altına alınması ile kademeli normalleşme dönemine girilmiş, bu süreç içerisinde kısıtlama kararları esnetilmişti.

Bu gelişmeler sonrasında tüm gözler Türkiye'nin yaz günlerini nasıl bir şekilde geçireceğine ve yasakların son durumuna çevrildi. Haziran ayı boyunca uygulanacak kısıtlama kararları, Kabine toplantısı sonrasında açıklanırken Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel dikkat çeken ifadeler kullandı.

"AŞILAMA HIZLANMAZSA 4. DALGA GELEBİLİR"

"Şu an yeni varyantlar nedeniyle Çin'de ve İngiltere'de bazı yerlerde yeniden kapanmalar olabilir. Bunların ülkemizde de olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerekiyor." diyen Cinel; sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Hızlı bir aşılama yapılmazsa yüzde 90 ihtimalle dördüncü dalga gelebilir, bu işin hiç şakası yok. Mutantlarla virüs gençlere yöneldi ve yoğun bakımlarda yaş ortalaması düştü. Vatandaşın bu işin henüz bitmediğini bilerek davranması lazım. Hazır aşağıya düşüş başlamış ve yoğun bakımların yüzde 60'ı boşalmışken kontrollü normalleşmeyi eskisi gibi değil daha iyi uygulamamız lazım.

"DİKEN ÜSTÜNDE OLMAMIZ LAZIM"

Toplumun yüzde 80'i aşılanana ve bağışıklık sağlanana kadar diken üstünde olmamız lazım. Açık havada yakınınızda insan yoksa maskeyi çıkarmaktan korkmayın ama aşıya da bir an önce koşun."