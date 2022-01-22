Üye Girişi
UZMANINDAN SÜNNET OLACAK ÇOCUKLAR İÇİN YAŞ UYARISI - Son Dakika

UZMANINDAN SÜNNET OLACAK ÇOCUKLAR İÇİN YAŞ UYARISI

22.01.2022 11:34

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Salih Somuncu, sünnet olacak çocuklarda yaşın önemine dikkat çekerek, 'Çocuk büyüdükçe hem yara iyileşmesi uzuyor hem de çocuğun etkilenmesi daha uzun sürüyor.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Salih Somuncu, sünnet olacak çocuklarda yaşın önemine dikkat çekerek, 'Çocuk büyüdükçe hem yara iyileşmesi uzuyor hem de çocuğun etkilenmesi daha uzun sürüyor. Okul çağını çok beklemeden, yeni doğan dönemde çocuklar sünnet ettirilmeli' dedi.

Dini, kültürel ve sosyal açıdan öneminin yanı sıra sağlık için de birçok faydası bulunan sünnet hakkında Medicana Ataşehir Hastanesi'nden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Salih Somuncu, ailelere tavsiyelerde bulundu. Ara tatil döneminde sünnet için yapılan başvuruların arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Somuncu, 'Eski yıllarda sünnet okul tatil dönemlerinde, büyük çocuklar için yapılan bir cerrahi müdahale gibi olurdu ama son yıllarda artık insanlar çocuklarını yeni doğan ya da ilk 3 aylık dönemde sünnet ettirmeye başladılar. Bizim de önerimiz bu yönde' ifadelerini kullandı.

10 GÜNLÜK BEBEĞE SÜNNET YAPILABİLİR

Sünnet için üst yaş sınırının olmadığını ancak 10 gününü doldurmayan bebeklere de sünnet yapmadıklarını belirten Prof. Dr. Somuncu, yeni doğan sünnetinin avantajlarını hatırlattı.

Prof. Dr. Somuncu, 'Doğduktan 10 gün sonra lokal anestezi hatta sadece krem sürerek yapıyoruz ve ilave bir enjeksiyona bile gerek kalmıyor. Yeni doğan sünnetinde kanama, enfeksiyon riski de son derece düşük. Olası idrar yolu enfeksiyonu riskini de ortadan kaldırıyor. Bu açıdan Avrupa'da da en çok tercih edilen yöntem yeni doğan sünneti. 3'üncü aya kadar bazen de 6'ncı aya kadar lokal anestezi ile yapıyoruz ama 6'ncı aydan sonra lokal anestezi ile değil genel anestezi ile yapmayı tercih ediyoruz' diye konuştu.

OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUĞA GENEL ANESTEZİ UYGULANMALI

Ara tatil döneminde yapılan sünnetlerin çoğunda okul çağı çocuklarının yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Somuncu, 'Okul çağındaki bir çocuğun sünneti genel anestezi altında yapılmalıdır. Ameliyat öncesinde ilaç içirdiğimiz için o da çocuğu çok rahatlatıyor ve psikolojik olarak da hiçbir travmaya maruz kalmamış oluyor. Sünnet önemli bir cerrahi müdahaledir. Sünnet toplumumuzda dini açıdan ve sağlık açısından önemli. Basit gibi görülebiliyor ama sünnet bir çocuğun geçirdiği ilk operasyon dolayısıyla bir defada en idealinin yapılması lazım' ifadelerini kullandı.

ÇOCUK BÜYÜDÜKÇE SORUN ARTIYOR

Yapılan yasal düzenlemelerle birlikte sünneti doktor dışında kimsenin yapamadığını, ailelerin de başka kişilere başvurmaması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Somuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bizim düzeltmek zorunda kaldığımız çok ciddi sünnet komplikasyonları oluyor. Anestezi altında yapıldığı için iyi bir hastane ortamında her anlamda donanımı gelişmiş ve ehil elde sünnet yapılması çocuğun hayatı boyunca sağlığını garanti altına almış oluyor. Kural en erken yaş, okul çağını bekletmek istemiyoruz. Çocuk büyüdükçe sorun artıyor. Hem yara iyileşmesi uzuyor hem çocuğun etkilenmesi daha uzun sürüyor. Anestezi ile ilgili bir sorun yaşamasak da sonrasındaki pansuman süreci büyük çocuklarda daha zor ilerliyor.'

CERRAHİ İYİLEŞME 6-7 GÜN SÜRÜYOR

Sünnet sonrası bakım süresinin yaş ilerledikçe uzadığını söyleyen Prof. Dr. Somuncu, 'Her vücudun yara iyileşme hızı farklı ama yeni doğan dönemde vücudun en hızlı yara iyileşmesinin olduğu dönemdir. Bir yeni doğan sünneti 4-5 günde tamamen toparlarken biraz daha büyük çocuklarda bu 6-7 güne kadar uzuyor. Sünnetin cerrahi iyileşmesi 6-7 gündür kozmetik düzelmesi 10-15 gündür. Önümüzdeki 2 haftalık süreç için randevular da artmaya başladı. Mümkün olduğu kadar çocuk büyümeden bu işi halletmek gerekiyor. Hastane donanımı çok önemli' diye konuştu.

UZMANINDAN SÜNNET OLACAK ÇOCUKLAR İÇİN YAŞ UYARISI
UZMANINDAN SÜNNET OLACAK ÇOCUKLAR İÇİN YAŞ UYARISI
UZMANINDAN SÜNNET OLACAK ÇOCUKLAR İÇİN YAŞ UYARISI

YORUMLAR
500

Ara tatil, Ataşehir, Hastane, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UZMANINDAN SÜNNET OLACAK ÇOCUKLAR İÇİN YAŞ UYARISI - Son Dakika


Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
Ucuz atlattılar! Malatya-Beşiktaş maçında büyük tehlike Ucuz atlattılar! Malatya-Beşiktaş maçında büyük tehlike         
16:36
Düzce'nin kırsal alanlarında yaşayacak üniversite öğrencilerine 100 bin lira hibe verilecek Düzce'nin kırsal alanlarında yaşayacak üniversite öğrencilerine 100 bin lira hibe verilecek         
16:28
Ağabeyini öldürmekten müebbet yedi! Yeğeni mahkemede haykırdı: Amcama iftira attım, serbest bırakın! Ağabeyini öldürmekten müebbet yedi! Yeğeni mahkemede haykırdı: Amcama iftira attım, serbest bırakın!         
15:31
Park halindeki otobüs bir anda alev topuna döndü, içinde uyuyan sürücü son anda kurtuldu Park halindeki otobüs bir anda alev topuna döndü, içinde uyuyan sürücü son anda kurtuldu         
15:08
Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor         
14:26
Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı         
12:36
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor         
11:56
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39

Son Dakika Haberleri
16:37 Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu
16:36 İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi
16:35 Ucuz atlattılar! Malatya-Beşiktaş maçında büyük tehlike
16:26 AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor
15:55 Doktorlar dizisinin Zenan'ı Melike Güner'in acı kaybı: Annesini kaybetti
15:53 Kanarya'nın zor sınavı! Fenerbahçe'den Sivasspor'a karşı sürpriz ilk 11
15:46 Çaldıkları paralarla eğlence mekanına gidip alkol banyosu yapmışlardı! O gençlerden biri cezaevinde intihar etti
15:28 Kara Kartal 3 puanı kaçırdı! Beşiktaş, Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı
15:21 Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı
15:19 Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesine indi! Kripto paralarda çöküş devam ediyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 16:50:19. #1.13#
SON DAKİKA: UZMANINDAN SÜNNET OLACAK ÇOCUKLAR İÇİN YAŞ UYARISI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement