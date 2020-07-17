Uzunköprü'de "arabalı sinema" etkinliği - Son Dakika

Uzunköprü'de "arabalı sinema" etkinliği düzenlendi.

Uzunköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, normalleşme sürecinde kültür sanat etkinliklerine sosyal mesafe ve hijyen kurallarını gözeterek yeniden başlayan belediye, "arabalı sinema" etkinliği gerçekleştirdi.

Eski terminal alanında düzenlenen etkinlikte Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden "Selvi Boylum, Al Yazmalım"ın gösterimi yapıldı. Filmi izlemeye gelen Uzunköprülülere mısır ikramında bulunuldu, hatıra bilet hediye edildi.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Özlem Becan, pandemi nedeniyle düzenlemeyi planladıkları birçok etkinliği ertelediklerini belirtti.

Sosyal ve kültürel etkinlikleri aldıkları önlemlerle düzenlemeye başladıklarını aktaran Becan, "Bu etkinliklerden biri olan arabalı sinema etkinliğini halkımız bizlerden yoğun bir şekilde talep etmişti. Bu etkinlikte hayatımız boyunca sadece Yeşilçam filmlerinde gördüğümüz o nostaljik ve güzel anları Uzunköprülüler ile yaşamak çok güzeldi. İlerleyen günlerde etkinliğimizi sürdürmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.