"Vajinismus'u yüzde 100 tedavi etmek mümkün" - Son Dakika

"Vajinismus'u yüzde 100 tedavi etmek mümkün"

24.11.2020 10:27

Vajinismusun evli çiftleri evliliğe, birbirine ve hayata küstürme potansiyeline sahip bir hastalık olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Uzmanı Op. Dr. Eda Adeviye Şahin, "Vajinismus kader değildir, cinsel terapi ile yüzde 100 tedavi edilebilir" dedi.

-Vajinismusun evli çiftleri evliliğe, birbirine ve hayata küstürme potansiyeline sahip bir hastalık olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Uzmanı Op. Dr. Eda Adeviye Şahin, "Vajinismus kader değildir, cinsel terapi ile yüzde 100 tedavi edilebilir" dedi.

Türkiye'de en çok rastlanan kadın rahatsızlıklarından biri olan vajinismus, her 10 kadından birinin hayatını etkiliyor. Vajinismusun tüm dünyada özellikle kapalı ve geleneksel toplumlarda kadınların ve evli çiftlerin korkulu rüyası olduğunu vurgulayan Medical Park Fatih Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Uzmanı Op. Dr. Eda Adeviye Şahin, hastalığın sıklığı hakkında bilinenlerin buzdağının görünen kısmı olduğuna dikkat çekti. Op. Dr. Eda Adeviye Şahin, vajinismus tedavisinin başarısının uzman kişilerce yapıldığında yüzde 100 olduğunun altını çizdi.

"10 KADINDAN BİRİNDE VAJİNUSMUS VAR"

Vajina (kılıf) ve ismus (eylem) kelimelerinin bir araya gelmesiyle tanımlanmış olan bu durumu kısaca 'vajinal eylemin yapılamaması' olarak ifade eden Op. Dr. Eda Adeviye Şahin, "Kadında cinsel birleşmeyi zorlaştıran, hatta tedavi edilmeden imkansız kılan, çoğunlukla psikodinamik alt yapısı olan ve tedavide multidisipliner bir yaklaşım gerektiren vajinal spazm (istemsiz kasılma) ve ağrı durumudur. Sıklığı düşünüldüğünden de fazladır. Ancak ortalama bir rakam verecek olursak; her 10 kadından 1'inde vajinismus mevcuttur" diye konuştu.

"FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK NEDENLER ETKİLİ"

Vajinismus tedavisinde en önemli aşamanın şikayetleri olan hastayı dinlemek ve anlamakla başladığını vurgulayan Op. Dr. Eda Adeviye Şahin, hastalığın nedenlerini ise şöyle anlattı:

"İşin aslı, vajinismus hastalığı yoktur, vajinismus hastaları vardır. Yani neredeyse hasta sayısı kadar nedenden bahsetmek mümkündür. Tedavi de öncelikle nedenin ortaya konulmasıyla başlar. Hekime başvuran her hastanın vajinismus sebebi farklı olacağı gibi, tedavisi de farklı olacaktır. Kısaca belirtmek gerekirse vajinismus nedenleri 2 ana başlıkta ifade edilebilir. Fiziksel nedenler arasında anatomik bozukluk, darlık, kapalı kızlık zarı ve benzeri sebepler gösterilebilir. Psikolojik nedenler ise cinsel metalara karşı korku, utangaçlık, iğrenti duyma, taciz-tecavüz-zor doğum gibi geçirilmiş travmatik durumlardır."

"İLK BAŞVURUDA BİLE İYİLEŞMEK MÜMKÜN"

Bazı hastaların hekime ilk başvuruda bile özellikle fiziksel bir sorunları varsa kolaylıkla tedavi edilebildiğini söyleyen Op. Dr. Şahin, tedaviyi ertelemenin, vajinismus konusunda çiftlerin kendilerini ya da eşlerini suçlamalarının, kulaktan dolma bilgilerle kendi başına uygulamalara başvurmalarının, bazen de psikolojik zeminli vakaların tedaviyi zorlaştıran ve süreci uzatabilen durumlar olduğunu, ancak bu durumlarda dahi tedavinin imkansız olmadığını kaydetti.

"EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME PROGRAMLARI ARTTI"

Gün geçtikçe özellikle ülkemizde cinsellik konusunda hem hekim hem de hasta bazında eğitim ve bilinçlendirme programlarının artmasıyla birlikte vajinismus tedavisinin de başarısının umut vaat edici olmaya başladığını vurgulayan Op. Dr. Şahin, şöyle devam etti:

"Artık çok dirençli vajinismus hastalarında bile yüz güldüren sonuçlar alabiliyoruz. Bu konuyla ilgilenen hekim ve psikolog sayısı arttıkça ve toplumun cinsellik konusunda konuşulmayan, bilinmeyen tarafları aydınlatıldıkça hastalığın bile azalması mümkün."

"KADINI VE ERKEĞİ DİNLEMEK ÖNEMLİ"

Vajinismusun tedavisi ne kadar uzun soluklu olursa olsun, kaç kez başarısızlık yaşanırsa yaşansın, bu konuda umutlu ve özverili çiftlerde rüya gibi sonuçlara ulaşmanın imkansız olmadığını sözlerine ekleyen Op. Dr. Şahin, "Vajinismus tedavisinde başarı için tedavi yönteminden ziyade kadını ve erkeği birebir dinleyip anlamak gerekir. Jinekolojik muayene, cinsel terapi ve yardımcı teknikler tedavide sonraki aşamaları oluşturur. Özellikle fiziksel bir sorunu olmayan psikolojik zeminli vajinismus hastalarını sadece bilişsel ve davranışsal yaklaşımla tedavi etmek mümkündür" dedi.

Op. Dr. Eda Adeviye Şahin, vajinismusta uygulanan diğer tedavi yöntemleri arasında ise kızlık zarının ameliyatla alınması, ağrı korkusu olanlar için lokal anestezik maddeler kullanılması, aşamalı vajinal genişletici (dilatatör) tedavisi ve destekleyici ilaçların sayılabileceğini söyleyerek  "Vajinismus ne sizin suçunuz ne de kaderinizdir. En kısa sürede jinekolog, cinsel terapist ve/veya psikoloğa başvurarak bu sorunu çözebilirsiniz" diye konuştu.


Vajinismus'u yüzde 100 tedavi etmek mümkün

Kadın Hastalıkları, Vajinismus, Kadın, Doğum, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Vajinismus'u yüzde 100 tedavi etmek mümkün' - Son Dakika


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