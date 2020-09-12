VakıfBank: 0-3

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erhan Alparslan, Meryem Tekol PelenkKARAYOLLARI: Abbott 12, Ayçin 3, Tutku 10, Tuğçe 4, Gerasymova 2, Havili 2, Gülçin (L), Selis, Ezgi 2, HanifeVAKIFBANK: Maja, Gabi 14, Melis 6, Gözde 10, Tuğba 7, Milena 8, Ayça (L), Meliha 4, Haak 8, CansuSETLER: 16-25, 18-25, 19-25SÜRE: 72 dakika (24', 24', 24')

Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Karayolları, VakıfBank'ı konuk etti. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki mücadelede VakıfBank, Karayolları'nı 16-25, 18-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan VakıfBank, teknik molaya 12-8 önde girdi. Sarı-siyahlılar ilk seti 25-16 aldı. İkinci sette de baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar, teknik molasını 12-10 önde geçtiği seti 25-18 üstünlükle kapattı. Üçüncü sette Karayolları'nın maça tutunmasına izin vermeyen VakıfBank, seti 25-19, karşılaşmayı da 3-0 alarak lige galibiyetle başladı.