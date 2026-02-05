Vali Bakan: "Asrın felaketinde milletimiz tek yürek oldu" - Son Dakika
05.02.2026 11:57
Amasya Valisi Önder Bakan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak anılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde, depremlerin ardından Amasya'nın Suluova ilçesine yerleşen Ceylan ailesini ziyaret etti.

Amasya Valisi Önder Bakan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak anılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde, depremlerin ardından Amasya'nın Suluova ilçesine yerleşen Ceylan ailesini ziyaret etti. Ziyarette hayatını kaybeden vatandaşları rahmet ve minnetle anan Vali Bakan, devlet–millet dayanışmasının deprem sürecindeki önemine dikkat çekti.

Depremlerin ilk anından itibaren devletin tüm kurum ve imkanlarıyla sahada olup arama kurtarma faaliyetlerinden acil barınma ve sağlık hizmetlerine, geçici yaşam alanlarından kalıcı konutların inşasına kadar kapsamlı bir mücadele yürütüldüğüne değinen Vali Bakan, "Bu süreçte altyapıdan eğitime, sağlıktan sosyal desteklere kadar her alanda yaraların sarılması için yoğun bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, devlet ve millet el ele vererek tüm gönül coğrafyamızla birlikte "asrın birlikteliği" ruhuyla yaraları sarmak, kaybettiklerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek amacıyla büyük bir seferberlik başlatılmıştır. Tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve aziz milletimiz tek yürek halinde harekete geçmiştir. Kimi gözyaşlarıyla dua etmiş, kimi elleriyle enkaz kaldırmış, kimi ekmeğini paylaşmıştır. Kısacası herkes, bu büyük felaket karşısında omuz omuza vererek dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü örneğini sergilemiş, milletimizin büyüklüğünü, vakur duruşunu ve sarsılmaz birliğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" diye konuştu.

Depremlerin ardından geldikleri Amasya'nın Suluova ilçesine yerleşen Ceylan ailesine ziyarette bulunup bugün gelinen noktada Aralık ayında 455 bininci konutun anahtar teslimi gerçekleştirilmesiyle kalıcı konutların büyük bölümünün tamamlandığına işaret eden Bakan, "Devletimiz bu süreçte devrim niteliğinde bir kentsel dönüşüm örneği ortaya koyarak depremden etkilenen 11 ilimizde yalnızca konutları değil, şehirlerin tarihi dokusunu ve meydanlarını da yeniden ayağa kaldırmıştır. Bu doğrultuda, afetlere karşı daha dirençli şehirler inşa etmek, riskleri en aza indirmek ve vatandaşlarımızın güvenliğini esas alan bir anlayışla çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu büyük felaket, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha ortaya koymuş, devlet–millet dayanışmasının en güçlü örneklerinden biri yaşanmıştır. Bu dayanışma ruhu, geleceğe dair umutlarımızı da diri tutmaktadır. Bu vesileyle, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve baş sağlığı diliyor, Rabb'imden birliğimizi ve dirliğimizi daim eylemesini, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA

