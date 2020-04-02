Vali Bektaş maske üretim çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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Vali Bektaş maske üretim çalışmalarını inceledi
7 saat önce
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ereğli ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) maske üretim çalışmalarını inceledi.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ereğli ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) maske üretim çalışmalarını inceledi.
Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 salgınına karşı çeşitli tedbirler alındığını söyledi.
Tedbirlere vatandaşların mutlaka uyması gerektiğini vurgulayan Bektaş, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 08:06 Kaynak: AA
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