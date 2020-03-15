Vali Bilmez, tekneler ve toplum merkezi inşaatlarını inceledi - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, belediye bünyesindeki tekneler ile inşaatları süren toplum merkezlerinin inşaatlarını denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Bilmez, Edremit ilçesindeki iskelede bulunan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesindeki tekneler ile deniz otobüslerini inceledi, yolcu kapasiteleri hakkında Ulaşım Daire Başkan Vekili Ahmet Levent Böke'den bilgi aldı.

Bilmez daha sonra, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde yapımı devam eden toplum merkezlerinin inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Ferhat Atar ve diğer yetkililerden bilgi alan Bilmez'e, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman ve genel sekreter yardımcıları eşlik etti.