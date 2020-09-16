Vali Çağatay Güroymak ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Güroymak ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çağatay, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ile gittiği ilçede Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Kaymakamlıkta kurum amirleriyle bir araya gelen Çağatay, Kaymakam Zeyrek'ten ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çağatay, daha sonra yeni yapılan Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulunda incelemelerde bulundu.