Vali Çakacak, Sivrihisar İlçesi muhtarlarının taleplerini dinledi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Vali Çakacak, Sivrihisar İlçesi muhtarlarının taleplerini dinledi - Son Dakika

Vali Çakacak, Sivrihisar İlçesi muhtarlarının taleplerini dinledi

7 saat önce

Sivrihisar ilçesinde çeşitli programlara katılan Vali Özdemir Çakacak, 'Vatandaşlarla Buluşma Muhtarlar Toplantısı'na başkanlık etti.

Vali Çakacak, Sivrihisar İlçesi muhtarlarının taleplerini dinledi, System.String[]

Sivrihisar ilçesinde çeşitli programlara katılan Vali Özdemir Çakacak, 'Vatandaşlarla Buluşma Muhtarlar Toplantısı'na başkanlık etti.


"Bizler, bu millete hizmet etmek için görevlendirildik. Vatandaşlarımıza karşı yükümlü olduğumuz görevlerimiz var. Bunların en başında da ulaşılabilir olmak geliyor." diyen Vali Çakacak, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Muhtarlarımız, mahallelerimizde yaşayan vatandaşlar ile aramızda köprü vazifesi görmektedir. Amacımız milletimize hizmet etmek. Milletimize hizmet ederken de herkese en iyi hizmeti vermenin çabası ve gayreti içerisinde olmalıyız." dedi.


Vali Çakacak, her ay düzenli olarak yapılan muhtarlar toplantısındaki amacın ilin en üst düzeydeki yöneticilerinin ve daire müdürlerinin, İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı, ilçe daire müdürlerinin de bulunduğu ortamda muhtarlarımızla, vatandaşlarımızın birlikte olmalarına fırsat tanımak olduğunu ifade etti.


Vatandaşların istek ve taleplerini yerine getirmek, onların yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetleri sunmak adına, muhtarlarımızla bir araya gelmeye önem verdiklerini kaydeden Vali Çakacak, "Hangi mevkide olursak olalım vatandaşımızı bir tebessümle karşılayıp, memnun ederek resmi dairelerden gönderelim. Vatandaşlarımızın yaşadığı mahallede bir sıkıntısı veya bir sorunu varsa, muhtarlarımız bunu ilgili kurumlara iletmektedir. İlgili kurum amirleri de bu talepleri yakından takip ederek sonuçlandırmak durumundadırlar." diye konuştu.


Vali Çakacak, muhtarlardan gelen talep ve şikayetleri toplantıda yer alan ilgili kurum müdürlerine hemen ileterek, inceleme yapılmasını, talep ve şikayetlerin en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını istedi.


Vali Çakacak'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Orman Bölge Müdürü Recep Temel, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Emine Sever, ilçe kamu kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Sivrihisar, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:56 Kaynak: İHA
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