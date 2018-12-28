Son Dakika Haberleri: Vali Coşkun Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Vali Coşkun Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

1 saat önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Vali Coşkun Şehit Ailelerini Ziyaret Etti, System.String[]
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Coşkun, şehit Onbaşı Mustafa Kuyluk, şehit Kıdemli Başçavuş Mehmet Aslanoğlu'nun aileleri ile Kıbrıs gazisi Astsubay Halil Yamacı'yı evlerinde ziyaret etti.

Şehit yakınlarına taziyede bulunan Coşkun, "Şehitlerimize, onların ailelerine ve gazilerimize devlet ve millet olarak her zaman minnet ve şükran borçluyuz. Devletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimizin aileleri ve gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koymuş gazilerimiz bizlere birer emanettir. Bu nedenle sık sık şehitlerimizin ailelerini ve gazilerimizi ziyaret ediyor, eğer bir sıkıntıları varsa çözmek için gayret gösteriyoruz. Bu vesile ile şehitlerimize ve vefat etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." diye konuştu.

Ziyaretlere Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:26 Kaynak: AA

Faruk Coşkun, Celalettin Cerrah, Politika
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