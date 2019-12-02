Son Dakika Haberleri: Vali Dağlı'dan 3 Aralık dünya engelliler günü mesajı
Son Dakika Güncel Vali Dağlı'dan 3 Aralık dünya engelliler günü mesajı - Son Dakika

Vali Dağlı'dan 3 Aralık dünya engelliler günü mesajı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Engelleri aşmak bir inanç meselesidir.

Vali Dağlı'dan 3 Aralık dünya engelliler günü mesajı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Engelleri aşmak bir inanç meselesidir. Başarının anahtarı, öncelikle inanmaktır" dedi.


3 Aralık dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Vali Dr. Zülkif Dağlı, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm dünyada engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından bir bilinç oluşturmuş, engellilerin topluma kazandırılmasında sosyal devlet ve yardımsever birey olmanın önemini pekiştirmiştir.


Bireylerin tek başına sağlamakta yetersiz kaldığı ihtiyaçlarını karşılamak, gereken dayanışmayı sağlamak, engellilerin her alanda hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak ve toplumsal hayata etkin katılımlarını sağlamak devletin ve yerel yönetimlerin en temel görevleri arasındadır. Bize, yani devlete ve topluma düşen ise engelli insanlarımızın kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmaktır. Devlet olarak bu imkanları sağlarken yapılan çalışmaları bir lütuf olarak değil, hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak değerlendiriyoruz. Engelleri aşmak bir inanç meselesidir. Başarının anahtarı, öncelikle inanmaktır. Başarılarıyla bizleri gururlandıran, azim ve kararlılıklarıyla hepimize ilham kaynağı olan engelli kardeşlerimiz buna en güzel örnektir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Dünya Engelliler Günü, Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:02 Kaynak: İHA
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