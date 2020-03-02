Vali Doruk Sarp Sınır Kapısı'nda Koronavirüs tedbirlerini inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Doruk Sarp Sınır Kapısı'nda Koronavirüs tedbirlerini inceledi - Son Dakika

Vali Doruk Sarp Sınır Kapısı'nda Koronavirüs tedbirlerini inceledi

6 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Türkiye'nin Kafkaslara ve Orta Asya'ya açılan Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan sahra hastanesini gezerek incelemelerde bulundu.

Vali Doruk Sarp Sınır Kapısı'nda Koronavirüs tedbirlerini inceledi, System.String[]

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Türkiye'nin Kafkaslara ve Orta Asya'ya açılan Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan sahra hastanesini gezerek incelemelerde bulundu.


Sarp Sınır Kapısı'na 200 metre uzaklıkta sahil kenarında kurulan 4 sahra hastanesini gezen Vali Doruk, daha sonra Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınır kapısındaki termal kamera sistemi ve alınan diğer tedbirleri yerinde gözlemleyerek, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın ve diğer ilgililerden bilgi aldı.


Vali Doruk, dünyanın pek çok ülkesinde görünen ve ölümlere neden olan koronavirüs tehdidine karşı ülke ve Artvin olarak gerekli tüm tedbirleri alarak hazır olduklarını dile getirdi.


Alınan tedbirler kapsamında yolcu geçişlerinin yapıldığı yerlere sağlık kontrol noktaları oluşturularak termal kameralarla yolcuların tarandığını anlatan Vali Doruk, " Bunun yanı sıra sağlık bakanlığının talimatları kapsamında, olası vakalara karşı bir 100 yataklı bir sahra hastanesi kurduk. 4 çadırdan oluşan hastanemiz şuan 60 yatak kapasitesi ile hizmete hazır. İhtiyaç duyulması halinde çok hızlı bir şekilde bu sayı 100'e çıkarılacak" dedi.


Sahra hastanesinin 7/24 esasına dayalı olarak hizmet vereceğini kaydeden Vali Doruk, şüpheli bir durumda hasta ilk olarak burada sağlık kontrollerinden geçerek, burada izole edilecek. Bunlar tamamen tedbir amaçlı çalışmalar diye konuştu.


İncelemelerde Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Orhan Yazıcı ve bazı kurum müdürleri hazır bulundu. - ARTVİN

Sarp Sınır Kapısı, Koronavirüs, Artvin, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:14 Kaynak: İHA
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