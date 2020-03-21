Vali Gül'den Miraç Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Gül'den Miraç Kandili mesajı - Son Dakika

Vali Gül'den Miraç Kandili mesajı

6 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Gaziantep Valisi Davut Gül, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, Hazreti Peygamber'in Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya, oradan da göklerin ilahi derinliklerine yürüdüğü mübarek bir gece olan miracı hep birlikte idrak ettiklerini belirtti.

Hikmetlerle ve sırlarla dolu bir yolculuk olan miracın aynı zamanda insanın kendi iç dünyasına doğru da yapması gereken bir yolculuk olduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Biz Müminler için arınma ve tertemiz olarak Allah'a yönelme anlamına gelen Miraç Kandili, rahmet ve lütuflarla doludur. Bu fırsatları değerlendirerek, tövbe kapılarından açılan ümit kapılarına yönelmeliyiz.

Bu gece idrak ettiğimiz kandil vesilesiyle, geçmişimizin muhasebesini yaparak geleceğimizi daha aydınlık kılabilirsek, sadece çevremizdeki insanlara değil, herkese sevgi ve dostluk penceresinden bakarsak, bize sunulan bu fırsatı iyi değerlendirmiş, birey ve toplum olarak miracı gerçekten anlamına uygun idrak etmiş oluruz."

İslam aleminin ve Gazianteplilerin Miraç Kandili'ni tebrik eden Gül, insanlığın salgın hastalıklar nedeniyle zor zamanlar geçirdiği bu dönemde bu mübarek gecenin herkese sağlık, huzur, esenlik ve hayırlar getirmesini diledi.

Miraç Kandili, Gaziantep, Kudüs, Mekke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:36 Kaynak: AA

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