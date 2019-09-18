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Vali Gürel'den Gaziler Günü mesajı

52 dakika önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel'den Gaziler Günü mesajı, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vali Gürel, mesajında, şanlı tarihin her anını vatan, bayrak ve mukaddesatı uğruna kahramanlık fedakarlık ve diğergamlık destanları ile süsleyen şehit ve gazilerin her zaman aziz milletin onur abideleri ve milli şuurun eşsiz kahramanları olduğunu belirtti.


19 Eylül Gaziler Günü'nün; Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin" sözleri ile ifade ettiği milli şuuru tam manasıyla ve derinliği ile anlama ve anlatma günü olduğunu ifade eden Gürel, şunları kaydetti:


"Aziz milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, bağımsızlık aşkını her şeyin üzerinde tuttuğunu tüm dünyaya şanlı tarihi boyunca gösterdiği gibi bu ruhun damarlarımızdaki asil kanda ilelebet mevcut olduğunu daha dün, 15 Temmuz 2016 tarihinde de büyük ve güçlü Türkiye'mizin dirayetini, gücünü ve kararlılığını, genciyle, yaşlısıyla bir olduğunu iri ve diri olduğunu tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere devletimizin ve milletimizin bekasını her şeyden üstün tutan aziz şehitlerimizi sonsuz rahmet, kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizin baş tacımız emanetlerini minnetle anıyor tüm gazilerimizin 'Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum." - KARABÜK

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü, Gaziler Günü, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:11 Kaynak: İHA
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