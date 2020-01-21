Vali İbrahim Akın, Mucur ilçesi hükümet konağı binasında incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali İbrahim Akın, Mucur ilçesi hükümet konağı binasında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali İbrahim Akın, Mucur ilçesi hükümet konağı binasında incelemelerde bulundu

7 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kısa süre önce hizmet vermeye başlanan Mucur Hükümet Konağında incelemelerde bulundu.

Vali İbrahim Akın, Mucur ilçesi hükümet konağı binasında incelemelerde bulundu, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kısa süre önce hizmet vermeye başlanan Mucur Hükümet Konağında incelemelerde bulundu.


Ziyaretinde Vali Akın'a, Mucur Kaymakamı Kaya Çelik, ilçe belediye başkanı Atılgan Yılmaz ve ilçe protokolü eşlik etti.


Mucur Hükümet Konağı içerisinde hizmet veren birimleri gezerek çalışanlarla görüşen Vali İbrahim Akın, bina bünyesinde bulunan Mal Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile vatandaşlarımızın çeşitli kurslar gördüğü Aile Destek Merkezi'ni ziyaret ederek kurum amirlerinden bilgiler aldı.


Yeni Hükümet Konağının Mucur ilçesinde sunulan hizmet kalitesini daha da yükselteceğini ifade eden Vali Akın, "Mucur'un her alanda gelişmesi için yürütülen çalışmaları destekliyor ve yakından takip ediyoruz. Amacımız Mucur'u daha yaşanabilir, daha modern bir ilçe haline getirmektir. Halkımıza hizmet sunan kurumların bir arada olduğu yeni Hükümet Konağı da tamamlanarak halkımızın hizmetine sunuldu. Burada halkımıza daha iyi şartlarda hizmetler sunulacaktır"dedi. - KIRŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:53 Kaynak: İHA
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