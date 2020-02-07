Vali Köşger, Efeler Millet Kıraathanesi'ni inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Köşger, Efeler Millet Kıraathanesi'ni inceledi - Son Dakika

Vali Köşger, Efeler Millet Kıraathanesi'ni inceledi

6 saat önce

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler ilçesinde yapımı devam eden Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti.

Vali Köşger, Efeler Millet Kıraathanesi'ni inceledi, System.String[]

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler ilçesinde yapımı devam eden Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Köşger, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Aydın'ın Efeler ilçesi Yeni Dörtyol mevkinde bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne ait bina Millet Kıraathanesi olarak hizmet verecek. Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından inşaat çalışmaları devam eden Millet Kıraathanesi'nde Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger incelemelerde bulundu. Vali Köşger'e Vali Yardımcıları Yücel Gemici, Mustafa Hulusi Arat ve Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz eşlik etti. - AYDIN

Selim Köşger, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:46 Kaynak: İHA
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