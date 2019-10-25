Son Dakika Haberleri: Vali Mustafa Masatlı'nın Çıldır ziyareti
Son Dakika Güncel Vali Mustafa Masatlı'nın Çıldır ziyareti

Vali Mustafa Masatlı'nın Çıldır ziyareti

44 dakika önce

Vali Mustafa Masatlı, Çıldır ilçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Vali Mustafa Masatlı'nın Çıldır ziyareti, System.String[]

Vali Mustafa Masatlı, Çıldır ilçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Valilik koordinasyonunda ilçede yürütülen "Tüm Renkler El Ele" projesi kapsamında Çıldır İlkokulunda oluşturulan otizmli öğrencilere hizmet verecek sınıfın açılışı yapan Masatlı, sınıfı otizmli çocuklar için dizayn etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Eğitimde dezavantajlı öğrencilerin bulunduğuna işaret eden Masatlı, "Bunlardan biri de işte otizm dediğimiz hastalık sonucu özel eğitim alması gereken sevgili yavrularımızdır. Cumhurbaşkanımız önderliğinde ki yeni yönetim anlayışımız ve ülkemizin 2023 hedefleri çerçevesinde bu dezavantajlı gruplar her zaman ülkemizin önceliği olmuştur." dedi.

Masatlı, desteklerinden dolayı başta Tohum Otizm Vakfı, Garanti Yatırım olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

İlçe programı kapsamında Masatlı, 2. Hudut Bölüğü ve Çıldır-Aktaş Sınır Kapısını ziyaret ederek incelemede bulundu.

Çıldır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:14 Kaynak: AA
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