Vali Oktay Çağatay, Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Oktay Çağatay, Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Vali Oktay Çağatay, Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti

7 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis merkezde bulunan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti.

Vali Oktay Çağatay, Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis merkezde bulunan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti.


Bitlis İl Sağlık Müdür Yardımcısı Fatih Kurt, Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlusu Uzman Dr. Gülver Gülen ve Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr. Duygu Çelikseyitoğlu tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay, Sağlıklı Hayat Merkezi'ni gezerek çalışanlara kolaylıklar diledi. Diyetisyenler gözetmenliğinde Beslenme Danışmanlığı, Sağlıklı Yaşlanma Danışmanlığı, Psikologlar ve Sosyal Çalışmacılar Gözetmenliğinde Bireysel Danışmanlık/Aile Danışmanlığı, Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı, Bağımlılık ve Uyuşturucuyla Mücadele, Sigara Bırakma Polikliniği, Kadın ve Üreme Sağlığı - Gebe Okulu, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Okul Sağlığı Aşılama, Tarama ve Eğitim Hizmetleri, Diş Hekimi gözetmenliğinde Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri, Çocuk Gelişimci gözetmenliğinde 20 çocuk kapasiteli Çocuk Oyun Alanı, Spor Eğitmeni eşliğinde aktif olarak faaliyet gösteren 60 kişilik kapasiteli Fiziksel Aktivite ve Spor Salonu, sağlığa ve halka yönelik eğitimlerin verildiği 80 kişi kapasiteli Konferans Salonu ile bir çok konuda Bitlisli vatandaşlarımıza hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi ile ilgili Vali Oktay Çağatay, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. - BİTLİS

Fatih Kurt, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:14 Kaynak: İHA
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